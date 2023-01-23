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Студенты вузов будут изучать геноцид советского народа в рамках курса истории

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:11

В новый курс истории для студентов неисторических специальностей войдут материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки Константина Могилевского.

«Конечно, вы знаете, что с 1 сентября в университетах России будет читаться обновленный увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей, в этот курс обязательно войдут сведения, материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа», — сказал он.

В программу включат материалы о Нюрнбергском (над военными преступниками нацистской Германии), Токийском (над японскими) и Хабаровском процессах (над военнослужащими японской Квантунской армии, осужденными за создание и применение бактериологического оружия).

В декабре 2022-го также стало известно, что «герои спецоперации будут включены в учебники истории». Кроме того, со следующего учебного года в школах России будет введен курс по начальной военной подготовке.

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Константин Могилевский
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