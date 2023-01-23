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«Подписные издания» откроют букинистический магазин в бывшем помещении «Академкниги»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:39

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» выкупил помещение, ранее принадлежавшее «Академкниге». Об этом говорится в его телеграм-канале.

«Академкнига» — один из старейших книжных Петербурга. Более 60 лет, с 1958 года он располагался по соседству с «Подписными изданиями» на Литейном проспекте. Несколько месяцев назад «Академкнига» закрылась.

«В декабре в витрине „Академкниги“ появилось объявление о продаже помещения. Мы представили, как рядом с нами открывается очередной стриптиз-клуб, и встревожились. Делать нечего, поняли мы, — будем участвовать в торгах», — отметили в книжном.

В выкупленном помещении «Подписные издания» планируют открыть букинистический магазин.

В конце 2020-го в «Подписных изданиях» открылся второй этаж. До этого второй и третий этажи магазину приходилось сдавать в аренду из‑за трудной финансовой ситуации.

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