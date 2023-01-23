Фонд «Антон тут рядом» запускает благотворительную акцию к 14 февраля

С 1 по 14 февраля в интернет-магазине фонда и у партнеров акции в Петербурге, Москве и других городах можно будет приобрести валентинки с цитатами художников с аутизмом. Автор шрифта — аутичный художник Сергей Тиснек. Ряд работ — ниже в карусели.