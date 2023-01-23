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Фонд «Антон тут рядом» запускает благотворительную акцию к 14 февраля

Денис Ламехов
Сегодня в 17:02

Фонд «Антон тут рядом» запускает благотворительную акцию «Прикоснуться словами» ко Дню святого Валентина, сообщили в пресс-службе организации.

С 1 по 14 февраля в интернет-магазине фонда и у партнеров акции в Петербурге, Москве и других городах можно будет приобрести валентинки с цитатами художников с аутизмом. Автор шрифта — аутичный художник Сергей Тиснек. Ряд работ — ниже в карусели.

Доступны будут и онлайн-варианты валентинок. Стоимость одной открытки — 120 рублей, набора из шести штук — 700 рублей. Сейчас на них открыт предзаказ.

Все вырученные средства будут направлены на помощь аутичным взрослым и работу инклюзивных мастерских фонда — в них работают 48 взрослых с аутизмом, а 150 семей каждый месяц получают поддержку специалистов.

В 2022 году фонд и партнеры акции продали 4704 валентинки, собрав 441 508 рублей. Вырученные средства пошли на оплату аренды и хозяйственные расходы центра «Антон тут рядом» в Петербурге.

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