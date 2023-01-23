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Завершились съемки сериала «Звездные войны: Минимальный экипаж» с Джудом Лоу в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:30

Disney+ объявил о завершении съемок сериала «Звездные войны: Минимальный экипаж» с Джудом Лоу в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Премьера шоу состоится в конце года на стриминг-сервисе. Режиссером проекта выступил Джон Уоттс, а сценаристом Кристофер Форд. Исполнительным продюсером стал Джон Фавро.

Действие «Минимального экипажа» будет развиваться в том же временном промежутке, что и сериал «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта». Сюжет расскажет о группе детей примерно десяти лет, которые потерялись во Вселенной.

Ранее на ютьюб-канале Star Wars появился полноценный трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец», премьера которого состоится на Disney+ 1 марта. Действие продолжения будет происходить после событий «Книги Бобы Фетта», где Джарин и Грогу воссоединились.

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Джуд ЛоуДжон УоттсКристофер ФордДжон Фавро
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