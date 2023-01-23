Реклама
Новости

МИД России потребовал от посла Эстонии покинуть страну

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:51

МИД России решил снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Послу Эстонии Маргусу Лайдре был заявлен «решительный протест в связи с действиями эстонских властей». Министерство потребовало, чтобы он покинул Россию до 7 февраля.

По мнению министерства, в последние годы Эстония целенаправленно разрушает отношения с Россией.

«Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами», — заявили в МИДе.

10 января стало известно, что Эстония планирует представить юридический план ареста российских активов и дальнейшей передачи их Украине. Замороженные активы в Эстонии оцениваются в 20 млн евро.

расскажите друзьям
теги
МИД России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»