МИД России потребовал от посла Эстонии покинуть страну

МИД России решил снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
Послу Эстонии Маргусу Лайдре был заявлен «решительный протест в связи с действиями эстонских властей». Министерство потребовало, чтобы он покинул Россию до 7 февраля.
По мнению министерства, в последние годы Эстония целенаправленно разрушает отношения с Россией.
«Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами», — заявили в МИДе.
10 января стало известно, что Эстония планирует представить юридический план ареста российских активов и дальнейшей передачи их Украине. Замороженные активы в Эстонии оцениваются в 20 млн евро.