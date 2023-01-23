Российские банки выпустят платежные стикеры на замену сервисов бесконтактной оплаты

Альфа-банк и «Сбер» запустят платежные стикеры, которые должны заменить сервисы бесконтактной оплаты смартфонами. Об этом сообщает РБК.
Платежный стикер выглядит как уменьшенная банковская карта без номера и CVC-кода. Его нужно приклеить на заднюю панель смартфона, лучше в нижней ее части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна.
Массовое тестирование технологии «Сбер» планирует запустить в начале февраля. В нем примут участие 100 тыс. клиентов банка, которые получат стикеры бесплатно. После этого кредитная организация решит, внедрять ли технологию.
В Альфа-банке сказали, что уже доставляют платежные стикеры клиентам. В пресс-службе банка отметили, что получают «слишком много заказов», поэтому сейчас не всегда получается заказать стикер.
В середине декабря запуск подобного решения анонсировал банк «Тинькофф». Продажу стикеров за 700 рублей обещали начать в январе 2023 года.
После начала военной операции на Украине Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Карты российских банков, использующих эти платежные системы, перестали работать за границей, в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay. Карты иностранных банков больше не работают в России. Единственным оператором банковских карт в РФ стала Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир».