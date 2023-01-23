Российские банки выпустят платежные стикеры на замену сервисов бесконтактной оплаты

После начала военной операции на Украине Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Карты российских банков, использующих эти платежные системы, перестали работать за границей, в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay. Карты иностранных банков больше не работают в России. Единственным оператором банковских карт в РФ стала Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир».