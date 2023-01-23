«Это в честь моего дня рождения»: австралиец оказался в самолете совсем один и стал звездой тиктока

Австралиец Робби Аллен из Сиднея решил отправиться на остров Фиджи на свой день рождения. Он купил билет на рейс лоукостера Virgin Australia и даже выбрал место в бизнес-классе в честь праздника. Но в итоге мужчина оказался единственным пассажиром и мог занять абсолютно любое место в самолете.
Свою историю Робби поведал в тиктоке. Его видео быстро стало вирусным. Чуть меньше чем за неделю оно собрало 1,5 млн просмотров и 200 тыс. лайков, хотя предыдущий самый популярный его ролик посмотрели всего 5841 человек, а все его видео в общей сложности собрали 210 тыс. лайков.
«Сначала я чувствовал себя немного странно, но потом освоился в пустом самолете, и это стало самым прекрасным приключением в моей жизни», — рассказывает Аллен.
По его словам, весь борт был в прямом смысле слова к его услугам, в том числе и экипаж. Бортпроводники приносили ему еду и напитки, когда он захочет, и были с ним очень вежливы.
«Это как лететь частным самолетом, у меня даже есть персональный стюард, который приносит все, что я хочу. Он просто подходит и кладет мне кучу батончиков, закусок. И подливает мне шампанское, когда мой бокал пустеет», — говорит Робби Аллен.
Командир экипажа вышел к австралийцу и «просто сел поболтать». Аллен отмечает, что у него было ощущение, будто он получил ВИП-сервис, и все это «в честь его дня рождения».
После приземления Робби обнаружил свой чемодан одиноко стоящим в отделении багажа. Сотрудники аэропорта даже не стали запускать багажную ленту.
Пользователи засыпали Робби комментариями. Большинство поздравляли его с днем рождения и удивлялись такому стечению обстоятельств.
Некоторые писали, что Аллену стоило пересесть к пилотам. Но австралийцу в такой роскоши отказали.
Одна из пользовательниц отметила, что чувствовала бы себя неловко в таком полете, поскольку еду и напитки приносили бы только ей.
Некоторые юзеры рассказали, что попадали в подобные истории. Двое тоже оказывались единственными пассажирами, еще один комментатор был в числе всего шести пассажиров.
Но все-таки главный вопрос — как такое могло произойти. Как правило, перевозчики отменяют рейсы, если самолет не заполнен хотя бы на 10%. Робби Аллен задавал экипажу те же вопросы — ему объяснили, что на обратном пути на этом борту полетят 27 человек.
Один из комментаторов отметил, что обычно туристы прилетают на Фиджи самолетами авиакомпании Fiji. Поэтому спрос на другие рейсы гораздо меньше.