«Это в честь моего дня рождения»: австралиец оказался в самолете совсем один и стал звездой тиктока

«Мне кажется, я бы чувствовала себя некомфортно, если бы стюардесса приносила все только мне». — «Да, мне казалось так же. Я сказал им, что я легкий пассажир — мне не нужно ничего, кроме шампанского. Но они были такими внимательными и милыми»