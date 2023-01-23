Алек Болдуин продолжит сниматься в «Ржавчине», несмотря на предъявленное обвинение в убийстве

Алек Болдуин продолжит сниматься в вестерне «Ржавчина», несмотря на предъявленное обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. Об этом сообщает Independent.
В качестве режиссера вновь вернется раненный на съемках Джоэл Соуза.
Адвокат съемочной группы Мелина Спадоне заявила, что на площадке запрещено использование любого рабочего оружия или боеприпасов. Помимо этого, усилено наблюдение за безопасностью.
Болдуин стал одним их трех членов съемочной группы, которым предъявлены обвинения в связи со случайным выстрелом. Оружейник Ханна Гутьеррес Рид, как и актер, обвиняется в непредумышленном убийстве, а помощник режиссера Дэвид Холлс признал вину в небрежном использовании оружия.
В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к уголовным преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, исполнитель главной роли в «Ржавчине» Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
После череды исков в октябре 2022-го семья Хатчинс заключила мировое соглашение с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions. По соглашению сторон исполнительным продюсером «Ржавчины» станет Мэттью Хатчинс, вдовец Галины.
Он заявил: «Я не заинтересован в <…> возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем». Съемки картины решили перенести из Нью-Мексико.