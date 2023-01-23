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В Москве серийного убийцу кошек приговорили к 2,5 года тюрьмы

Семён Гудошников
Сегодня в 11:24

Черемушкинский суд Москвы приговорил серийного убийцу кошек Олега Кривякова к 2,5 года колонии-поселения. Об этом сообщает Mash.

Кривякова признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Хулиганство». Это один из немногих реальных приговоров за живодерство, а столь большой срок — редкость для таких дел.

Кривякова задержали летом 2022 года. Мужчина выслеживал кошек, катаясь по Черемушкам на своем BMW X5, и стрелял по ним из пневматической винтовки. На счету у живодера около 10 жертв. Некоторых успели спасти прохожие, но большинство погибли на месте.

Кривяков оправдывал свое поведение тем, что бездомные животные якобы рассадник вирусов и бактерий. По его словам, он калечил лишь потенциально опасных особей, а у него самого дома — две кошки и собака.

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