The Black Eyed Peas судятся с производителем игрушек из‑за сходства песен «My Humps» и «My Poops»

Согласно иску, из игрушек начинает играть «My Poops», если нажать на пупок в форме сердца. BMG услышал сходство мелодии, текста, набора аккордов и других элементов, а также голоса вокалистки «My Poops», который звучит «очень похоже» на Ферги из Black Eyed Peas.