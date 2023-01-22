The Black Eyed Peas судятся с производителем игрушек из‑за сходства песен «My Humps» и «My Poops»

Музыкальный издатель группы The Black Eyed Peas BMG Rights Management подал в суд на компанию по производству игрушек MGA, передает Reuters. Песня «My Poops» («Мои какашки»), которая после нажатия играет из игрушечных единорогов, показалась музыкантам похожей на их хит «My Humps» 2005 года.
Согласно иску, из игрушек начинает играть «My Poops», если нажать на пупок в форме сердца. BMG услышал сходство мелодии, текста, набора аккордов и других элементов, а также голоса вокалистки «My Poops», который звучит «очень похоже» на Ферги из Black Eyed Peas.
BMG заявил, что линия игрушек Poopsie Slime Surprise принесла MGA десятки миллионов долларов, и часть этого успеха связана с «My Poops». Вдобавок ко всему производитель игрушек создал рекламное видео с этой песней.
BMG потребовала компенсации в размере не менее 10 млн долларов.
14 ноября The Black Eyed Peas выпустили свой девятый студийный альбом «Elevation». В 15 треках американские музыканты объединили хип-хоп, латиноамериканскую музыку, R’n’B, электронику и трэп.