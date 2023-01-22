Ведущая бельгийского детского шоу выстрелила из огнемета в саму себя. Все обошлось

На реддите набрало популярность видео с отрывком из бельгийского шоу для детей на местном телеканале. В нем ведущая берет в руки огнемет и собирается выстрелить вверх, но пламя вырывается не вперед, а назад и попадает прямо на женщину.
Пост собрал уже 11,9 тыс. лайков. Видео заканчивается стоп-кадром и фразой «Мы скоро вернемся», поэтому сразу узнать, что случилось с ведущей дальше, не получится.
Пользователи заволновались о женщине и принялись шутить, что этот инцидент тянет на премию Дарвина. Всем было интересно, что случилось с ведущей дальше, и наконец в комментариях появилось объяснение.
Ведущую зовут Морин Ванерберген. Она вела церемонию, на которой награждали команды по организации детских развлечений. Прямую трансляцию вел телеканал Ketnet.
Судя по полному видео, Ванерберген сильно не поранилась: у нее сгорела прядь волос и подпалилось платье. Причем сразу после этого она снова взялась за огнемет, а соведущий предусмотрительно посоветовал всем надеть защитные очки. Первый огненный выстрел и совет надеть очки, вероятно, были прописаны в сценарии шоу: авторы хотели научить детей технике безопасности, а затем объявить победителя номинации — минутой позже ведущая с помощью огня лопает шарик с табличкой. Но был ли заранее спланирован самоподжог — загадка.
Некоторые пользователи посчитали, что ведущие травмировали психику детей. Другие отметили, что громче всех в зале воскликнули взрослые, а ведущие быстро потушили огонь и не подали виду, что что‑то пошло не так. Некоторых также удивило, что на огнемете не было указателей выстрела, хотя обращение с устройством и без них должно быть понятно на интуитивном уровне.
Пользователь из Бельгии написал, что Ketnet показал запись церемонии на следующий день. Монтажеры вставили кадр с другой камеры, чтобы самподжог было видно еще лучше.