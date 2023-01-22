Ведущая бельгийского детского шоу выстрелила из огнемета в саму себя. Все обошлось

Судя по полному видео, Ванерберген сильно не поранилась: у нее сгорела прядь волос и подпалилось платье. Причем сразу после этого она снова взялась за огнемет, а соведущий предусмотрительно посоветовал всем надеть защитные очки. Первый огненный выстрел и совет надеть очки, вероятно, были прописаны в сценарии шоу: авторы хотели научить детей технике безопасности, а затем объявить победителя номинации — минутой позже ведущая с помощью огня лопает шарик с табличкой. Но был ли заранее спланирован самоподжог — загадка.