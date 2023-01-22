FT: Бразилия и Аргентина создадут общую валюту

Впоследствии страны предложат присоединиться к валютному союзу и другие государства Латинской Америки. Если такой союз будет создан, на него будет приходиться 5% от мирового ВВП. Для сравнения: на ВВП еврозоны приходится 14% глобального ВВП, однако на его создание Европе потребовалось 35 лет.