FT: Бразилия и Аргентина создадут общую валюту

На следующей неделе Бразилия и Аргентина объявят о начале работы по созданию общей валюты. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, Бразилия предлагает назвать валюту sur (юг). Предполагается, что она сможет стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара.
Впоследствии страны предложат присоединиться к валютному союзу и другие государства Латинской Америки. Если такой союз будет создан, на него будет приходиться 5% от мирового ВВП. Для сравнения: на ВВП еврозоны приходится 14% глобального ВВП, однако на его создание Европе потребовалось 35 лет.
Страны вели переговоры о создании общей валюты последние несколько лет, но проект был заморожен из‑за противодействия Центрального банка Бразилии, сказал один из источников издания. Теперь, когда у власти в обеих странах левые лидеры, они получают большую поддержку, отмечает он.
Ожидается, что официально о планах создания общей валюты объявят во время визита президента Бразилии Лулы да Силву в Аргентину в воскресенье вечером. Он станет первым крупным зарубежным визитом да Силвы после вступления в должность.