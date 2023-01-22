Сотрудники соцсети TikTok и материнской компании ByteDance регулярно делают ролики вирусными, вручную продвигая их в ленте. Таким образом определенные видео «набирают гарантированное количество просмотров» без участия алгоритмов, сообщает американский Forbes со ссылкой на шестерых бывших и нынешних работников TikTok, а также на внутренние документы.
Много лет TikTok описывал специальный раздел «Для вас» как персонализированную ленту, формирующуюся с помощью алгоритмов — они подбирали видео на основе интересов каждого пользователя, анализируя его поведение в приложении. Однако собеседники издания рассказали, что сотрудники соцсети тайно отбирают некоторые видео и ускоряют их распространение — между собой они называют эту схему «подогревом».
Журналисты нашли внутренний документ, в котором эта практика описывается: там среди прочего говорится, что таких «подогретых» роликов «около 1-2%» от общего количества ежедневных просматриваемых видео. По словам источников, «подогрев» используется при сотрудничестве TikTok с влиятельными лицами и брендами, чтобы на партнерских видео росли просмотры.
Порой сотрудники «подогревают» собственные аккаунты или помогают своим близким. Согласно одному из документов, подобный инцидент с «подогревом» привел к тому, что аккаунт набрал более 3 млн просмотров. Инструкция «Политика подогрева в TikTok» перечисляет допустимые поводы для использования схемы — помимо сотрудничества с брендами, это «распространение важной информации» и «продвижение релевантных видео, которые были пропущены алгоритмами рекомендаций». Однако два источника отметили, что расплывчатые формулировки развязывают руки модераторам.
Forbes отыскал еще несколько документов, регулирующих «подогрев», — они хранятся в офисах в Лос-Анджелесе и в Китае и в сущности слабо организуют работу со схемой. Эти документы предполагают, что TikTok и ByteDance изначально придумали «подогрев», чтобы внести разнообразие в кучу роликов с липсинком и подростковыми танцами и привлечь еще больше пользователей, отметило издание.
Представитель TikTok Джейми Фавацца подтвердил, что «подогрев» используется для разнообразия контента, и увеличение просмотров конкретных видео не является единственной причиной.
TikTok никогда не рассказывал о «подогреве», хотя все технологические гиганты в той или иной степени прикладывают усилия для искусственного распространения некоторых сообщений среди пользователей — и не скрывают этого. К примеру, Google, Meta* и тот же TikTok сотрудничают со здравоохранительными органами, чтобы продвигать достоверную информацию о COVID-19, или помогают юзерам найти свой избирательный участок.
В августе 2022 года Forbes нашел 300 сотрудников TikTok, которые работали или продолжают работать в китайских государственных СМИ. Журналисты рассказали о «сильных связях» между ByteDance и китайской пропагандой, которые можно отследить в профилях работников на LinkedIn.
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