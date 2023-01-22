Forbes отыскал еще несколько документов, регулирующих «подогрев», — они хранятся в офисах в Лос-Анджелесе и в Китае и в сущности слабо организуют работу со схемой. Эти документы предполагают, что TikTok и ByteDance изначально придумали «подогрев», чтобы внести разнообразие в кучу роликов с липсинком и подростковыми танцами и привлечь еще больше пользователей, отметило издание.