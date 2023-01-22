Британский электропоп-квартет Ladytron выпустил новый альбом «Time’s Arrow». Это их седьмой по счету студийник и первый за четыре года.
Продюсерами выступили участники группы Дэниел Хант, Хелен Марни и Мира Аройо. В создании помогли Вайс Кулер и Джонни Скотт.
DIY магазин поставил пластинке 4,5 звезды их пяти, отметив еще более безупречные синтезаторные партии и уязвимость вокала.
Предыдущий студийный альбом электропоп-группы из Ливерпуля — «Ladytron» — вышел в феврале 2019 года. Он стал первым после восьмилетнего творческого перерыва, с его презентацией коллектив выступал в том числе в Москве и Петербурге.