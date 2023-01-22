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Ladytron вернулись с новым альбомом — первым за четыре года

Семён Гудошников
Сегодня в 16:04

Британский электропоп-квартет Ladytron выпустил новый альбом «Time’s Arrow». Это их седьмой по счету студийник и первый за четыре года.

Продюсерами выступили участники группы Дэниел Хант, Хелен Марни и Мира Аройо. В создании помогли Вайс Кулер и Джонни Скотт.

DIY магазин поставил пластинке 4,5 звезды их пяти, отметив еще более безупречные синтезаторные партии и уязвимость вокала.

Незадолго до релиза Ladytron поделились клипом на песню «Faces», снятым в жанре фоторомана.

Предыдущий студийный альбом электропоп-группы из Ливерпуля — «Ladytron» — вышел в феврале 2019 года. Он стал первым после восьмилетнего творческого перерыва, с его презентацией коллектив выступал в том числе в Москве и Петербурге.

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