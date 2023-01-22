«Известия»: новые MacBook завезут по параллельному импорту через месяц. Они будут дороже, чем в ЕС

В России, по словам источника, близкого к одному из ритейлеров, MacBook на новых процессорах M2 Pro и M2 Max могут продаваться по цене от 200 тыс. рублей. Несмотря на завышенную стоимость, в маркетплейсе Ozon ожидают повышенный интерес среди дизайнеров, видеомонтажеров и создателей 3D-графики, которым ноутбук нужен для работы.
В ЕС предзаказы 14-дюймовых MacBook Pro с М2 Pro стоят чуть менее 2,4 тыс. евро (178,5 тыс. рублей на момент написания заметки), более продвинутые модели на M2 Pro и M2 Max — чуть менее 3 тыс. и 3,7 тыс., 16-дюймовые устройства — немногим менее 3,33 тыс. (223,3 тыс. рублей) и 4,15 тыс. (308,9 тыс. рублей). В американских магазинах Apple стоимость новинок начинается от 1999 долларов (около 138 тыс. рублей).
«М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» готовятся к поставкам новых MacBook. На сером рынке модели могут появиться неделю-две раньше, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков полагает, что спрос на эти ноутбуки будет умеренным, потому что любители продукции Apple навряд ли захотят менять привычный бренд.
После начала российской спецоперации на территории Украины поставки товаров многих технологических компаний в Россию остановились. Некоторые из‑за санкций и нарушенных логистических цепочек, другие из‑за решения самих компаний покинуть рынок. На этом фоне в России приняли закон о параллельном импорте, который позволяет ввозить в страну определенные товары без разрешения правообладателя.