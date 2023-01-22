«Известия»: новые MacBook завезут по параллельному импорту через месяц. Они будут дороже, чем в ЕС

В ЕС предзаказы 14-дюймовых MacBook Pro с М2 Pro стоят чуть менее 2,4 тыс. евро (178,5 тыс. рублей на момент написания заметки), более продвинутые модели на M2 Pro и M2 Max — чуть менее 3 тыс. и 3,7 тыс., 16-дюймовые устройства — немногим менее 3,33 тыс. (223,3 тыс. рублей) и 4,15 тыс. (308,9 тыс. рублей). В американских магазинах Apple стоимость новинок начинается от 1999 долларов (около 138 тыс. рублей).