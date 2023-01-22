«Академия вампиров» закрылась после первого сезона

Детективная подростковая драма «Один из нас лжет» тоже снята по литературному произведению. Она рассказывает о пяти школьниках, которые попадают под арест, а затем один из них умирает (у всех оставшихся четырех есть мотив, чтобы убить его). Второй сезон сериала вышел в октябре 2022-го.