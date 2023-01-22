«Академия вампиров» закрылась после первого сезона

Стриминговый сервис Peacock отменил два молодежных сериала. «Академия вампиров» закончится после первого сезона, «Один из нас лжет» — после второго, сообщает Deadline.
По данным издания, руководители Peacock были довольны обоими шоу с творческой стороны, но они не смогли привлечь достаточной аудитории, чтобы оправдать выпуск продолжения.
«Академия вампиров» основан на одноименной серии книг американской писательницы Райчел Мид. Его действие разворачивается в мире привилегий и гламура, где две девушки, преодолевая различия в социальном статусе, собираются вступить в королевское общество вампиров. Первый сезон шоу дебютировал в прошлом сентябре.
Детективная подростковая драма «Один из нас лжет» тоже снята по литературному произведению. Она рассказывает о пяти школьниках, которые попадают под арест, а затем один из них умирает (у всех оставшихся четырех есть мотив, чтобы убить его). Второй сезон сериала вышел в октябре 2022-го.