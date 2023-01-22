Двое рабочих из Узбекистана сбежали из рабства на стройке в Нижнем Новгороде

Двоим рабочим из Узбекистана, строившим здание детского сада в Нижнем Новгороде, удалось выбраться из рабства. Их историей поделилось в своем телеграм-канале движение против рабства «Альтернатива», которое помогло иностранцам.
Из поста следует, что в 2022 году молодые люди Рустам Мажидов и Хусан Халиков приехали в Нижний Новгород по приглашению друга поработать на стройке за 800 долларов в месяц при хороших условиях. Позднее выяснилось, что переписку с ними вел некий Акмар Розумродов, отобравший телефон у них друга.
Первые месяцы мужчинам платили деньги, хоть и «намного меньше обещанного», но, когда пришло время продлевать разрешение на работу, у них отобрали паспорта и перестали платить. Мажидова и Халикова регулярно избивали «для сохранения дисциплины», в том числе рабочими инструментами, и грозили связями в правоохранительных органах, если они захотят сбежать.
Волонтеры «Альтернативны» нашли Мажидова и Халикова замерзшими в одном из подъездов в Москве, сообщил телеграм-канал Ni Mash. Они сбежали без вещей и одежды.
По словам бывших узников, Розумродов работает под управлением трех человек из Казани. Там располагается штаб, откуда иностранцев отправляют на работы в Марий Эл и Нижний Новгород.
«Сейчас с Рустамом и Хусаном все хорошо, и они в полной безопасности. Им уже сделаны временные документы, и в самое ближайшее время ребята смогут вернуться домой», — написала «Альтернатива».