Двое рабочих из Узбекистана сбежали из рабства на стройке в Нижнем Новгороде

Из поста следует, что в 2022 году молодые люди Рустам Мажидов и Хусан Халиков приехали в Нижний Новгород по приглашению друга поработать на стройке за 800 долларов в месяц при хороших условиях. Позднее выяснилось, что переписку с ними вел некий Акмар Розумродов, отобравший телефон у них друга.