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Съемки третьего сезона «Эйфории» начнутся в следующем месяце

Семён Гудошников
Сегодня в 12:10

Съемки третьего сезона сериала «Эйфория» начнутся в феврале. Об этом сообщает Hypebae со ссылкой на исполнительного вице-президента HBO Programming Франческу Орси.

«Сэм Левинсон, Зендая, весь актерский состав и съемочная группа „Эйфории“ подняли второй сезон на невероятные высоты, бросив вызов условностям и формам повествования и в то же время сохранив свое сердце. Для нас большая честь работать с этой одаренной, невероятно талантливой командой, и мы очень рады продолжить путешествие с ними в третьем сезоне», — заявила она.

Точная дата премьеры новых серий пока не сообщается. Планируется, что третий сезон шоу выйдет в следующем году.

Премьера второго сезона «Эйфории» состоялась 9 января 2022 года. Через два дня он установил рекорд по просмотрам на HBO Max. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. В феврале HBO продлил сериал на третий сезон.

В марте «Эйфория» стала вторым по популярности сериалом HBO, уступив лишь «Игре престолов».

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Франческа ОрсиСэм Левинсон
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