Съемки третьего сезона «Эйфории» начнутся в следующем месяце

«Сэм Левинсон, Зендая, весь актерский состав и съемочная группа „Эйфории“ подняли второй сезон на невероятные высоты, бросив вызов условностям и формам повествования и в то же время сохранив свое сердце. Для нас большая честь работать с этой одаренной, невероятно талантливой командой, и мы очень рады продолжить путешествие с ними в третьем сезоне», — заявила она.