В Госдуме предложили исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

В качестве примера такого произведения он назвал «Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына. «Многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — считает Вяткин.