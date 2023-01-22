В Госдуме предложили исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

Литературные произведения, которые не прошли «испытания временем» и не соответствуют действительности, нужно исключить из школьной программы. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.
В качестве примера такого произведения он назвал «Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына. «Многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — считает Вяткин.
При этом целый ряд произведений советских авторов, в том числе «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева, должны вернуться в школьную программу, отмечает он. Депутат обещает, что законодатели не будут «рубить с плеча», но намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память.
«Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ», — добавил Вяткин.