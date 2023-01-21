Чем займутся россияне, если их отпустят с работы пораньше? 63% опрошенных просто пойдут домой

63% опрошенных россиян пойдут домой, к семье, если начальство отпустит их с работы на 2-3 часа пораньше. Сервис по подбору высокооплачиваемой работы SuperJob поделился результатами опроса с РИА «Новости».
Судя по результатам исследования, большинство женщин (8%) поспешат на прогулку, а мужчин (8%) — пойдут в спортзал на тренировку. 4% будут решать личные проблемы, еще 4% никуда не пойдут, а останутся решать накопившиеся по работе дела.
3% респондентов пойдут по магазинам, 2% — по кафе или барам. По 1% сделают выбор в пользу кинотеатра, чтения книг или второй работы. Среди прочих вариантов времяпрепровождения назывались храм, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт авто и учеба.
«Но есть и такие (2%), кто даже гипотетически не хочет рассуждать о том, где они могли бы оказаться: их руководство настолько строгое, что невозможно даже представить, что их работа завершится ранее установленного времени», — подчеркнули исследователи.
В опросе, проведенном с 11 по 19 января, приняли участие 1600 респондентов, представителей экономически активного населения из всех округов страны.