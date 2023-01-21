В Норвегии двоих моряков из России оштрафовали за камуфляжные костюмы и триколор на них

12 января в норвежском городе Киркенес задержали двоих российских моряков. В твиттере местной полиции говорилось, что они «были одеты в зимнюю одежду, которую с легкостью можно спутать с военной формой». 20 января их оштрафовали на 5000 норвежских крон (около 35 тыс. рублей), передает издание Dagbladet.
Российских моряков признали виновными по статье норвежского уголовного кодекса, касающейся неправомерного использования униформы. Камуфляжные рабочие костюмы с пришитыми флагами России могли «создать дискомфорт» для местных жителей и украинских беженцев, пояснила прокурор Мартина Месло.
Адвокат Бернт Хейберг, не имеющий отношения к делу, посчитал, что «полиция зашла слишком далеко» и «выписала штраф за то, что выглядит ненаказуемым».
«Насколько я понимаю, матросы были не в форме, а в камуфляжной набивной зимней одежде. У них не было никаких военных знаков отличия или наград, и, насколько мне известно, это обычная одежда для русских рыбаков в этом районе. В такой ситуации нет реального риска ошибочной идентификации этих людей как представителей российских военных и, следовательно, нет нарушения норвежского законодательства», — заявил Хейберг в разговоре с «Газетой.ru».
Ношение на одежде российского флага и названия страны не может считаться уголовным преступлением, поскольку «защищено правом на свободу слова в конституции Норвегии и Европейских правах человека», подчеркнул адвокат.
В октябре 2022 года Норвегия ограничила доступ в порты российским рыболовам: с того момента они могут заплывать лишь в Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд. Порты для судов из России норвежские власти закрыли еще в конце апреля, но для рыболовного флота сделали исключение — те часто выгружают улов на северных территориях страны.