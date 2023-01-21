В Норвегии двоих моряков из России оштрафовали за камуфляжные костюмы и триколор на них

«Насколько я понимаю, матросы были не в форме, а в камуфляжной набивной зимней одежде. У них не было никаких военных знаков отличия или наград, и, насколько мне известно, это обычная одежда для русских рыбаков в этом районе. В такой ситуации нет реального риска ошибочной идентификации этих людей как представителей российских военных и, следовательно, нет нарушения норвежского законодательства», — заявил Хейберг в разговоре с «Газетой.ru».