За сутки до массовых увольнений Microsoft организовала выступление Стинга для топ-менеджеров

Недавно Microsoft объявила о сокращении штата компании на 10 тыс. работников. За сутки до этого в ходе Всемирного экономического форума в Давосе высшее руководство — всего около 50 человек — заказали выступлением певца Стинга, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.