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За сутки до массовых увольнений Microsoft организовала выступление Стинга для топ-менеджеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Недавно Microsoft объявила о сокращении штата компании на 10 тыс. работников. За сутки до этого в ходе Всемирного экономического форума в Давосе высшее руководство — всего около 50 человек — заказали выступлением певца Стинга, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Темой закрытого мероприятия с топ-менеджерами было устойчивое развитие. Все закончилось выступлением Стинга, у которого частный концерт стоит до 500 тыс. долларов.

Некоторым сотрудникам Microsoft показалось шоу со Стингом неуместным в этот период.

Многие ведущие технологические компании в последние месяцы стали сокращать тысячи сотрудников, поскольку бизнес-климат ухудшился из‑за опасений о замедлении экономического роста, высоких темпов инфляции, роста процентных ставок и других факторов.

В прошлом году Microsoft провела несколько этапов увольнений, но не стала раскрывать, какие должности попали под сокращение. Первый этап, начавшийся в июле, затронул менее 1% от общей численности сотрудников компании, насчитывающей более 200 тыс. человек, заявила тогда компания.

18 января Microsoft объявила о планах уволить еще 10 тыс. сотрудников из‑за падения доходов. В заявлении на сайте компании сказано, что число увольнений составит менее 5% от общей базы сотрудников.

Накануне Google разослал сотрудникам электронное письмо, в котором сообщил об увольнении 12 тыс. человек. Гендиректор компании Сундар Пичаи объяснил, что штат был расширен во время резкого роста «для другой экономической реальности, чем та, которая есть сегодня».

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