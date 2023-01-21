За сутки до массовых увольнений Microsoft организовала выступление Стинга для топ-менеджеров

Темой закрытого мероприятия с топ-менеджерами было устойчивое развитие. Все закончилось выступлением Стинга, у которого частный концерт стоит до 500 тыс. долларов.
Некоторым сотрудникам Microsoft показалось шоу со Стингом неуместным в этот период.
Многие ведущие технологические компании в последние месяцы стали сокращать тысячи сотрудников, поскольку бизнес-климат ухудшился из‑за опасений о замедлении экономического роста, высоких темпов инфляции, роста процентных ставок и других факторов.
В прошлом году Microsoft провела несколько этапов увольнений, но не стала раскрывать, какие должности попали под сокращение. Первый этап, начавшийся в июле, затронул менее 1% от общей численности сотрудников компании, насчитывающей более 200 тыс. человек, заявила тогда компания.
18 января Microsoft объявила о планах уволить еще 10 тыс. сотрудников из‑за падения доходов. В заявлении на сайте компании сказано, что число увольнений составит менее 5% от общей базы сотрудников.