«Технология послезавтрашнего дня»: компания «Горизонт» в Беларуси создала «прозрачный» телевизор

Компания «Горизонт» презентовала «прозрачный» OLED-телевизор на выставке «Беларусь интеллектуальная», сообщает «Белта». Его показали Александру Лукашенко.
«Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость», — сказал глава «Горизонта» Юрий Предко. Телевизор состоит из прозрачного стекла-разделителя и обычного экрана.
«Горизонт» также представил игровые ноутбуки, которыми в офисе компании уже заменили MacBook. Около 80 модификаций планируется выпустить в январе. «Разработали платы, создали программу, и в итоге получился белорусский ноутбук. Сейчас уже идут как розничные продажи, так и торговля в интернете», — сказал Предко о неигровых ноутбуках.
1 сентября 2022 года Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук» производства «Горизонта». Тогда он признался, что пока в нем около 12% белорусских комплектующих, но к концу года пообещал довести их долю до 30%.