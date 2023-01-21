«Технология послезавтрашнего дня»: компания «Горизонт» в Беларуси создала «прозрачный» телевизор

«Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость», — сказал глава «Горизонта» Юрий Предко. Телевизор состоит из прозрачного стекла-разделителя и обычного экрана.