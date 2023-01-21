Prime Video показал трейлер второго сезона мультсериала «Неуязвимый»

В ролике Аллен спрашивает Марка Грейсона, чем он был занят во время своего длительного отсутствия (отсылка на фанатов, которые то и дело писали создателям вопрос, когда выйдет продолжение). Марк утверждает, что все это время писал и проектировал, показывая сценарий и макеты грядущего сезона.