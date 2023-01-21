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Prime Video показал трейлер второго сезона мультсериала «Неуязвимый»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:48

Prime Video показал трейлер второго сезона мультсериала «Неуязвимый». Его премьера состоится в конце 2023 года.

В ролике Аллен спрашивает Марка Грейсона, чем он был занят во время своего длительного отсутствия (отсылка на фанатов, которые то и дело писали создателям вопрос, когда выйдет продолжение). Марк утверждает, что все это время писал и проектировал, показывая сценарий и макеты грядущего сезона.

Шоу расскажет о семнадцатилетнем Марке Грейсоне — сыне самого могущественного супергероя планеты Омни-Мэна, который развивает свои собственные силы и обнаруживает, что наследие его отца не такое славное, каким кажется.

«Неуязвимый» снят по комиксу создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана. Марка Грейсона озвучил звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ен, его отца — Дж.-К.Симмонс, известный по фильмам «Человек-паук» и «Одержимость», а Аллена — комик Сет Роген. Других персонажей мультсериала озвучили Марк Хэмилл, Сандра О, Махершала Али, Закари Куинто, Зази Битз и Джиллиан Джейкобс.

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Роберт КиркманСтивен ЕнСет РогенМарк ХэмиллДжиллиан Джейкобс
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