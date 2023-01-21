Старейшим человеком на планете стала 115-летняя женщина из Испании

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала старейшего человека в мире. Им стала 115-летняя Мария Браньяс Морера из Испании.
Свое долголетие она объясняет «порядком, спокойствием, хорошей связью с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием беспокойства, сожалений, большим количеством позитива, а также тем, что она держится подальше от токсичных людей».
Мария Браньяс Морера родилась в Калифорнии 4 марта 1907 года, через год после того, как туда эмигрировали ее родители. Восемь лет спустя семья вернулась обратно в Испанию и поселилась в Каталонии.
Последние 22 года Морера живет в доме престарелых на северо-востоке Испании. Там уже заявили, что в ближайшее время у нее будет «небольшая вечеринка», чтобы «отпраздновать это особое событие».
Старейшая жительница Земли активно пользуется соцсетями. 1 января 2023 года она написала в твиттере: «Жизнь ни для кого не вечна… В моем возрасте Новый год — это подарок, скромный праздник, новое приключение, прекрасное путешествие, момент счастья. Давайте наслаждаться жизнью вместе».
17 января в возрасте 118 лет умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рандон. Она скончалась во сне в доме престарелых в Тулоне.