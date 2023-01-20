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Дом приемов «ЛогоВАЗа» в Москве, возле которого взорвали машину Березовского, продается на «Авито»

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:17

Дом приемов «ЛогоВАЗа» в Москве, возведенный в двух веках — XIX и XX, выставили на продажу в сервисе «Авито», обратило внимание издание «Москвич Mag». Здание с офисной отделкой продается за 541 485 000 рублей.

Объявление разместило агентство недвижимости Hermes Realty. Владельцы отмечают, что внутри был сделан дорогостоящий ремонт и стоят бронированные стекла на окнах фасада.

Левую часть знаменитого дома выстроил в 1890-е годы архитектор Сергей Шервуд, сын создателя здания Исторического музея Владимира Шервуда. Правую часть возвел архитектор Сергей Воскресенский в 1913 году.

За все время существования здания в нем располагались политпросвещение райкома КПСС, затем автомобильная компания «ЛогоВАЗ». Именно здесь, у ворот дома, в 1994 году взорвали автомобиль основателя компании Бориса Березовского.

В XXI веке здесь на Новокузнецкой, 40 открылась художественная галерея «Триумф». В начале 2010-х в здании открылся ресторан «Революция», которые позже сменил «какой‑то общепит».

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теги
КПСС
люди
Борис БерезовскийСергей Воскресенский
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