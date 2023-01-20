«Победа» разрешила перевозить в ручной клади дамские сумки любых размеров

Авиакомпания «Победа» после решения Верховного суда смягчит правила перевозки ручной клади — в частности, дамской сумки и портфеля, пишет «Коммерсант».
Лоукостер, согласно Федеральным авиационным правилам, исключит указание на габариты этих предметов для ручной клади, которую пассажиры могут взять в салон сверх нормы без дополнительной платы. Габариты в данном случае следующие: 4×36×30 сантиметров.
Одновременно с этим сохранится другой вариант перевозки, согласно которому на борт можно брать любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи, если они помещаются в калибратор. Его ограничения — 36×30×27 сантиметров.
Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах «Победы», а также ее тарифная политика не изменятся, заявили в компании. При этом «отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи».
Верховный суд признал незаконными габариты ручной клади у «Победы» 13 января. Правила компании нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты, постановил суд.