«Победа» разрешила перевозить в ручной клади дамские сумки любых размеров

Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах «Победы», а также ее тарифная политика не изменятся, заявили в компании. При этом «отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи».