The Waeve выпустили сингл «Over and Over»

The Waeve, проект гитариста брит-поп-группы Blur Грэма Коксона и экс-вокалистки The Pipettes Роуз Элинор Дугалл, выпустил пятую с момента основания композицию «Over and Over».
Обычно Коксон и Дугалл работают вне жестких жанровых рамок, экспериментируют и комментируют свое творчество в абстрактном ключе. Новый же трек — относительно традиционная среднетемповая гитарная композиция, навевающая ассоциации с тем, что делал, например, Пол Маккартни на пластинке «Ram» (1971).
«Over and Over» вместе с «Kill Me Again», «Drowning», «Something Pretty» и «Can I Call You» попадет на первую пластинку группы — ее заглавие будет повторять название коллектива. Альбом увидит свет 3 февраля 2023 года.
О создании группы Грэм Коксон и Роуз Элинор Дугалл объявили в апреле 2022-го. Коксон рассказывал: «В 2020-м я ничего не писал, для меня это было сродни заколоченному колодцу. Много всего скопилось и ожидало необходимых обстоятельств. Это был странный период: никого не было на улицах, время замедлилось, было интересно понять себя в этой ситуации и после переживания такого опыта».
За производство пластинки отвечает Джеймс Форд, экс-участник The Last Shadow Puppets и Simian Mobile Disco, работавший со множеством звезд — от Arctic Monkeys и Haim до Кайли Миноуг.