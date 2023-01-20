The Waeve выпустили сингл «Over and Over»

О создании группы Грэм Коксон и Роуз Элинор Дугалл объявили в апреле 2022-го. Коксон рассказывал: «В 2020-м я ничего не писал, для меня это было сродни заколоченному колодцу. Много всего скопилось и ожидало необходимых обстоятельств. Это был странный период: никого не было на улицах, время замедлилось, было интересно понять себя в этой ситуации и после переживания такого опыта».