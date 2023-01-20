За звук обновленной версии трека отвечает Sega Bodega, близкий соратник последней. В своих соцсетях Бьорк написала: «Было так приятно работать с Шай и Сегой. Быть в их руках — честь для меня. Восхищена тем, как Сега взял на вооружение драм-н-бейс с габбером, но сделал их расслабленными. Трепещу, когда вижу, как Шай погрузилась в мои тексты и перенесла их в другое измерение».