Исландская исполнительница Бьорк выложила ремикс на композицию «Ovule» из своего последнего к текущему моменту альбома «Fossora» — в песне появилась вокальная партия британской экспериментальной артистки Shygirl.
За звук обновленной версии трека отвечает Sega Bodega, близкий соратник последней. В своих соцсетях Бьорк написала: «Было так приятно работать с Шай и Сегой. Быть в их руках — честь для меня. Восхищена тем, как Сега взял на вооружение драм-н-бейс с габбером, но сделал их расслабленными. Трепещу, когда вижу, как Шай погрузилась в мои тексты и перенесла их в другое измерение».
«Надеюсь вскоре отплатить за одолжение», — добавила она, намекнув на возможное продолжение сотрудничества.
Альбом «Fossora» увидел свет в конце сентября 2022 года. Помимо «Ovule», на его борту еще 12 треков, включая опубликованные в качестве синглов «Atopos» и «Ancestress».
Пластинка, как отмечала артистка, была вдохновлена горем утраты, которое она пережила после смерти матери в 2018 году. Название релиза — придуманное Бьорк слово: «Женский род от латинского fossore, что вкратце означает „та, кто копается в земле“».