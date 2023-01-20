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Бьорк выложила ремикс на «Ovule» с участием Shygirl — написал его Sega Bodega

Денис Ламехов
Сегодня в 19:23

Исландская исполнительница Бьорк выложила ремикс на композицию «Ovule» из своего последнего к текущему моменту альбома «Fossora» — в песне появилась вокальная партия британской экспериментальной артистки Shygirl.

За звук обновленной версии трека отвечает Sega Bodega, близкий соратник последней. В своих соцсетях Бьорк написала: «Было так приятно работать с Шай и Сегой. Быть в их руках — честь для меня. Восхищена тем, как Сега взял на вооружение драм-н-бейс с габбером, но сделал их расслабленными. Трепещу, когда вижу, как Шай погрузилась в мои тексты и перенесла их в другое измерение».

«Надеюсь вскоре отплатить за одолжение», — добавила она, намекнув на возможное продолжение сотрудничества.

Альбом «Fossora» увидел свет в конце сентября 2022 года. Помимо «Ovule», на его борту еще 12 треков, включая опубликованные в качестве синглов «Atopos» и «Ancestress».

Пластинка, как отмечала артистка, была вдохновлена горем утраты, которое она пережила после смерти матери в 2018 году. Название релиза — придуманное Бьорк слово: «Женский род от латинского fossore, что вкратце означает „та, кто копается в земле“».

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