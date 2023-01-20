В Петербурге появились велопарковки из переработанных аэрозольных баллонов

Ретейлер «Перекресток» и компания Unilever установили восемь велопарковок из переработанных аэрозольных баллонов у супермаркетов сети в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Unilever.
Материал в рамках инициативы собирали с февраля 2022 года. За 11 месяцев в пунктах сбора в супермаркетах было принято более 800 килограмм флаконов от дезодорантов, лаков для волос и других средств. Для производства одной велопарковки требуется около 950 таких баллонов — они дают порядка 50 килограмм сырья. Использована была только половина собранного материала — остаток перераспределят в другие проекты.
«Алюминиевый лом требует около 5% энергии производства, которая затрачивалась бы на изготовление упаковки из первичного алюминия. Таким образом, обезвреживание и переплавка алюминия позволяют снизить его углеродный след и подарить нашим товарам вторую жизнь», — сообщили в Unilever. Компания выпускает товары под брендами Axe, Dove и Rexona — в том числе и в алюминиевых баллонах.
Парковки расположены по адресам:
— проспект Большевиков, дом 32, корпус 1, литера А (2 велопарковки)
— Комендантский проспект, дом 33
— улица Карбышева, дом 9, литера А
— 4-й Верхний переулок, дом 1А, литера Б
— проспект Просвещения, дом 60, корпус 1, литера А (2 велопарковки)
— Ленинский проспект, дом 94, корпус 1, литера А