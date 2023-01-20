В Петербурге появились велопарковки из переработанных аэрозольных баллонов

Материал в рамках инициативы собирали с февраля 2022 года. За 11 месяцев в пунктах сбора в супермаркетах было принято более 800 килограмм флаконов от дезодорантов, лаков для волос и других средств. Для производства одной велопарковки требуется около 950 таких баллонов — они дают порядка 50 килограмм сырья. Использована была только половина собранного материала — остаток перераспределят в другие проекты.