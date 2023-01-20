В Австралии нашли, вероятно, самую крупную жабу. Ее назвали Жабзиллой

В австралийском штате Квинсленд обнаружили гигантскую тростниковую жабу весом 2,7 килограмма. ABC News пишет, что, возможно, это самая большая жаба из когда‑либо найденных.
Огромное земноводное попалось на глаза местным рейнджерам, когда они расчищали тропу в национальном парке Конуэй. По словам рейнджера Кайли Грей, сперва она подумала, что это розыгрыш, но потом поняла, что амфибия дышит.
Грей так описывает встречу: «Большая бородавчатая, коричневая, уродливая тростниковая жаба просто сидит в грязи. Честно говоря, я просто не могла в это поверить — я никогда не видела ничего столь большого». «Она выглядела как футбольный мяч с ногами», — признается девушка.
Жабе дали имя Жабзилла (Toadzilla). При весе в 2,7 килограмма ее длина превышает 25 сантиметров. Рейнджеры полагают, что это самка, поскольку самки тростниковых жаб вырастают крупнее самцов».
«Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих», — отмечает Грей.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, в 1991 году самая крупная известная жаба весила 2,65 килограмма. Однако австралийские рейнджеры не измерили Жабзиллу на сертифицированных весах, за что «немного пинают» себя.