В Австралии нашли, вероятно, самую крупную жабу. Ее назвали Жабзиллой

Грей так описывает встречу: «Большая бородавчатая, коричневая, уродливая тростниковая жаба просто сидит в грязи. Честно говоря, я просто не могла в это поверить — я никогда не видела ничего столь большого». «Она выглядела как футбольный мяч с ногами», — признается девушка.