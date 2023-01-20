Google объявил об увольнении 12 тыс. сотрудников. Ранее Amazon и Microsoft уволили 28 тыс. человек

«За последние два года мы стали свидетелями резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и подпитывать его, мы наняли сотрудников для другой экономической реальности, чем та, в которой мы оказались сегодня», — объяснил Пичаи причины сокращения и поблагодарил сотрудников за работу.