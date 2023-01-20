Реклама
Новости

Google объявил об увольнении 12 тыс. сотрудников. Ранее Amazon и Microsoft уволили 28 тыс. человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:54

Генеральный директор Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам электронное письмо, в котором сообщил об увольнении 12 тыс. человек. В США сокращения начались с момента получения письма, а в других странах «процесс займет больше времени из‑за местных законов и процедур», сообщает CNBC.

Пичаи пообещал увольняемым сотрудникам выплату зарплаты в течение всего периода уведомления об увольнении (минимум 60 дней), выходное пособие в размере двухмесячного оклада плюс двухнедельную оплату за каждый год работы в Google. Вдобавок компания выплатит премии за 2022 год, оплатит неиспользованный отпуск и шестимесячную медицинскую страховку, поможет в трудоустройстве и иммиграции.

«За последние два года мы стали свидетелями резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и подпитывать его, мы наняли сотрудников для другой экономической реальности, чем та, в которой мы оказались сегодня», — объяснил Пичаи причины сокращения и поблагодарил сотрудников за работу.

Google — не единственная крупная американская технологическая компания, сокращающая штат на фоне опасений надвигающейся рецессии. В прошлом году они столкнулись с ростом процентных ставок и инфляцией, что обрушило их акции и вынудило рекламодателей сократить расходы на онлайн-рекламу.

Недавно Amazon начала новую волну сокращений, затронувшую более 18 тыс. человек. Microsoft объявила о планах уволить 10 тыс. сотрудников. Twitter тоже сократил более половины персонала компании с момента вступления Илона Маска в должность генерального директора.

расскажите друзьям
теги
GoogleAmazonMicrosoft
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»