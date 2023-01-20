Google объявил об увольнении 12 тыс. сотрудников. Ранее Amazon и Microsoft уволили 28 тыс. человек

Пичаи пообещал увольняемым сотрудникам выплату зарплаты в течение всего периода уведомления об увольнении (минимум 60 дней), выходное пособие в размере двухмесячного оклада плюс двухнедельную оплату за каждый год работы в Google. Вдобавок компания выплатит премии за 2022 год, оплатит неиспользованный отпуск и шестимесячную медицинскую страховку, поможет в трудоустройстве и иммиграции.
«За последние два года мы стали свидетелями резкого роста. Чтобы соответствовать этому росту и подпитывать его, мы наняли сотрудников для другой экономической реальности, чем та, в которой мы оказались сегодня», — объяснил Пичаи причины сокращения и поблагодарил сотрудников за работу.
Google — не единственная крупная американская технологическая компания, сокращающая штат на фоне опасений надвигающейся рецессии. В прошлом году они столкнулись с ростом процентных ставок и инфляцией, что обрушило их акции и вынудило рекламодателей сократить расходы на онлайн-рекламу.