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Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу потерпевших в ДТП с Собчак

Виктория Шанина
Сегодня в 16:52

Адлерский районный суд Сочи взыскал 500 тыс. рублей с водителя Mercedes, виновного в ДТП с летальным исходом, в пользу двоих потерпевших. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Отмечается, что сумму компенсации суд определил еще в октябре 2022 года, при вынесении приговора водителю. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.

ДТП произошло 9 октября 2021 года. Водитель превысил скорость для обгона автомобиля и столкнулся с Volkswagen Polo на встречке.

В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, травмы различной степени тяжести получили еще одна пассажирка этого автомобиля и водитель.

Инцидент получил широкую огласку в сети, так как на пассажирском сидении виновного в ДТП Mercedes сидела журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она проходила по делу как свидетель.

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