ЦИК начал готовиться к президентским выборам 2024 года

«Конечно, готовимся. А как иначе? Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас — техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы, — мы осуществляем с прицелом на президентскую кампанию, при этом отлично понимая, что такое выборы президента в нынешних условиях», — сказала она журналистам.