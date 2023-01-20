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ЦИК начал готовиться к президентским выборам 2024 года

Семён Гудошников
Сегодня в 15:58

Центризбирком России уже начал подготовку к выборам президента России, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

«Конечно, готовимся. А как иначе? Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас — техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы, — мы осуществляем с прицелом на президентскую кампанию, при этом отлично понимая, что такое выборы президента в нынешних условиях», — сказала она журналистам.

По словам Памфиловой, одна из главных задач ЦИК сейчас — рост доверия к выборам и избирательной системе у избирателей. «Чем больше люди будут информированы на основе фактов и достоверной информации обо всех электоральных процессах, тем больше будет доверие», — считает она.

Глава Центризбиркома добавила, что ведомство готовится и к региональным выборам 2023 года. Они пройдут среди прочих на присоединенных Россией территориях Украины. В единый день голосования, 10 сентября, планируется избрать 20 губернаторов на прямых выборах, еще пять — на непрямых, а также депутатов в 20 законодательных собраний.

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Элла Памфилова
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