ЦИК начал готовиться к президентским выборам 2024 года

Центризбирком России уже начал подготовку к выборам президента России, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.
«Конечно, готовимся. А как иначе? Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас — техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы, — мы осуществляем с прицелом на президентскую кампанию, при этом отлично понимая, что такое выборы президента в нынешних условиях», — сказала она журналистам.
По словам Памфиловой, одна из главных задач ЦИК сейчас — рост доверия к выборам и избирательной системе у избирателей. «Чем больше люди будут информированы на основе фактов и достоверной информации обо всех электоральных процессах, тем больше будет доверие», — считает она.
Глава Центризбиркома добавила, что ведомство готовится и к региональным выборам 2023 года. Они пройдут среди прочих на присоединенных Россией территориях Украины. В единый день голосования, 10 сентября, планируется избрать 20 губернаторов на прямых выборах, еще пять — на непрямых, а также депутатов в 20 законодательных собраний.