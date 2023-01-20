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Жизнь подростка после потери в трейлере драмы «Дорогой Эдвард»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:12

На ютьюбе-канале Apple TV вышел трейлер многосерийной драмы «Дорогой Эдвард». Премьера запланирована на 3 февраля.

В ролике 12-летний парень по имени Эдвард учится вновь радоваться жизни после авиакатастрофы. Он — единственный, кто выжил после трагедии, в результате которой погибла также его семья.

«Душераздирающая, жизнеутверждающая и воодушевляющая история о выживании, стойкости, взаимоотношениях и исследовании того, что делает нас людьми», — говорится в описании трейлера.

«Дорогой Эдвард» — это экранизация одноименного романа-бестселлера Энн Наполитано. Главную роль сыграл Колин О’Брайен. Также в сериале снялись Конни Бриттон («Американская история преступлений», «Американская история ужасов») и Тейлор Шиллинг («Пантеон», «Оранжевый — хит сезона»).

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Конни Бриттон
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