Из центра Петербурга убрали инсталляцию с надписями «Петербург» и «Мариуполь»

Спустя несколько дней на инсталляции написали обвинения и лозунги, которые российский суд мог бы счесть дискредитацией Вооруженных сил. Тогда была задержана 17-летняя девушка, против нее возбудили дело о дискредитации ВС РФ. Сам объект убрали, отмыли и вернули на место. Появлялись сообщения, что к нему приставили охрану.