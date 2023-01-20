Из центра Петербурга убрали инсталляцию с надписями «Петербург» и «Мариуполь»

В ночь на 20 января на Дворцовой площади Петербурга демонтировали инсталляцию с надписями «Петербург» и «Мариуполь», которую установили после объявление городов побратимами. Изданию «Подъем» рассказали в комитете по печати правительства Петербурга, что это связано с условиями госконтракта.
«Сроки размещения композиции и работы по её демонтажу определены исключительно условиями государственного контракта и согласованного графика работ с подрядной организацией», — заявили там.
1 июня губернатор Петербурга Александр Беглов и назначенный ДНР руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимских отношениях между городами. В декабре на Дворцовой площади появилась инсталляция с двумя сердцами.
Спустя несколько дней на инсталляции написали обвинения и лозунги, которые российский суд мог бы счесть дискредитацией Вооруженных сил. Тогда была задержана 17-летняя девушка, против нее возбудили дело о дискредитации ВС РФ. Сам объект убрали, отмыли и вернули на место. Появлялись сообщения, что к нему приставили охрану.