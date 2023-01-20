«Известия»: российская «дочка» Toyota возобновила поставки некоторых запчастей в Россию

Производитель и поставщик Toyota в России — компания «Тойота Мотор» в конце 2022 года возобновила прямые поставки в Россию запчастей, на которые не распространяются санкции. Об этом стало известно в ходе судебных разбирательств концерна с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором, пишут «Известия».