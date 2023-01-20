«Известия»: российская «дочка» Toyota возобновила поставки некоторых запчастей в Россию

Производитель и поставщик Toyota в России — компания «Тойота Мотор» в конце 2022 года возобновила прямые поставки в Россию запчастей, на которые не распространяются санкции. Об этом стало известно в ходе судебных разбирательств концерна с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором, пишут «Известия».
По данным газеты, ОПИ подала иск к «Тойота Мотор» в начале июня, Роспотребнадзор присоединился к нему позже. Истцы потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию. В марте производитель приостановил работу в стране из‑за серьезных логистических проблем на фоне западных санкций.
Среди судебных материалов оказалось письмо от «Тойота Мотор» к партнерам, подписанное генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских операций Андреем Щербаковым. В нем говорится, что компания делает все возможное для поддержания работы дилерской сети и защиты интересов российских потребителей.
Помимо прочего, в этом письме «Тойота Мотор» подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей и предоставила таможенные декларации в качестве доказательств. Там же сообщалось, что концерн разрешил своим дилерам параллельный импорт деталей, которые все же попали под санкции.
«Действия „Тойоты Мотор“ фактически подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей — с помощью прямых поставок и через параллельный импорт. Все действия и заявления других автопроизводителей, ссылающихся на мифические трудности — среди них санкции, изменение цепочек поставок, — являются сознательным нарушением прав граждан и попыткой уйти от ответственности», — заявил председатель ОПИ Олег Павлов.