Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Ему провели операцию на сердце

Уйдя с поста президента, он сохранил ряд властных полномочий в стране. После протестов в январе 2022 года его сняли с поста главы Совета безопасности и председателя правящей партии «Нур Отан». Недавно первого президента также лишили ряда привилегий, отобрали у него статус елбасы (лидера нации) и кресло почетного сенатора.