Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Ему провели операцию на сердце

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в национальный кардиохирургический центр в Астане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в казахстанских медицинских кругах.
Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай написал в твиттере, что экс-президент республики перенес операцию на сердце, она прошла успешно. «Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — заявил он.
Нурсултану Назарбаеву 82 года. Он занимал пост главы Казахстана с момента обретения им независимости в 1991 году и до 2019 года. До этого Назарбаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана и президентом Казахской ССР.
Уйдя с поста президента, он сохранил ряд властных полномочий в стране. После протестов в январе 2022 года его сняли с поста главы Совета безопасности и председателя правящей партии «Нур Отан». Недавно первого президента также лишили ряда привилегий, отобрали у него статус елбасы (лидера нации) и кресло почетного сенатора.