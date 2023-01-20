Государство начнет контролировать деятельность иноагентов

Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди задач государственного контроля перечислены предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Заниматься этим будет Минюст и его территориальные органы вместе с другими органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами.
Также будут проводиться «контрольные мероприятия» — плановые проверки иноагентов не чаще одного раза в год.
1 декабря 2022 года вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он объединил все действовавшие ранее нормы законодательства об иноагентах и ввел несколько новых положений.
В частности, реестр граждан и организаций, признанных в России иноагентами, теперь единый. Попасть в него может любое российское или иностранное юридическое и физическое лицо, а также группа лиц, получающие иностранную поддержку или находящиеся «под иностранным влиянием».