В Грузии бывший военный открыл стрельбу с балкона. Погибли пять человек

В грузинском городе Сагареджо (в 50 километрах к востоку от Тбилиси) мужчина открыл огонь с балкона жилого дома. Погибли пять человек, включая одного полицейского, еще пятеро ранены. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Один из пострадавших в тяжелом состоянии. У него повреждена артерия, и врачи не могут с точностью сказать, выживет он или нет.
По неизвестной причине мужчина начал стрелять из автомата с балкона, когда вместе с ним дома был сын. Через некоторое время ребенок вышел из квартиры. На место прибыл патруль полиции, нападавший застрелил одного из правоохранителей. Тогда к стрелку отправили спецназ, который призвал прекратить огонь.
Когда сотрудники добрались до двери преступника, раздался выстрел, нападавшего нашли мертвым на кровати с пулевым ранением головы, рядом с ним был автомат. На месте были обнаружены несколько колец ручной гранаты. Полицейские предположили, что квартира может быть заминирована, и вызвали саперов. К настоящему времени они закончили свою работу.
Сын стрелка не может объяснить произошедшее правоохранителям. По его словам, когда он выбежал из дома, на земле уже лежали трупы. Очевидцы говорят, что стрельба продолжалась около часа.
Гомелаури отметил, что стрелок — бывший военный, который уволился со службы в 2021 году. По данным телеканала Mtavari Arxi, звали его Нотар Атуашвили, родился он в 1974 году.