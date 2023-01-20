В Грузии бывший военный открыл стрельбу с балкона. Погибли пять человек

Когда сотрудники добрались до двери преступника, раздался выстрел, нападавшего нашли мертвым на кровати с пулевым ранением головы, рядом с ним был автомат. На месте были обнаружены несколько колец ручной гранаты. Полицейские предположили, что квартира может быть заминирована, и вызвали саперов. К настоящему времени они закончили свою работу.