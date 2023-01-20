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Правительство запретило выдавать гранты независимым театрам и музыкантам, причастным к экстремизму

Виктория Шанина
Сегодня в 08:46

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил выплаты грантов независимым театрам и музыкальным коллективам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На государственную поддержку теперь не могут рассчитывать творческие проекты организаций, которые находятся «в перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Также гранты не получат коллективы из «перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения».

Претендовать на субсидии могут только театральные и музыкальные коллективы, которые «не являются иностранным юридическим лицом».

Список организаций и физлиц, причастных к экстремизму и терроризму, публикует Росфинмониторинг. На данный момент в нем числятся около 500 организаций и более 12 тыс. физлиц.

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