Аналитик УФСИН Москвы уволилась и уехала из России. Начальству не нравился ее телеграм-канал

«Политика ФСИН изменилась с тех пор, когда меня брали на работу, — это был 2016 год. Тогда ФСИН хотела становиться более открытой и прозрачной. Поэтому одной из претензий стало то, что я продолжала вести блог, в котором позволяла высказывать оценки разных наших следственных изоляторов, и второе — это привлечение благотворительности и попытка обеспечить следственно-арестованных тем, чем они по закону должны быть обеспечены, но не обеспечиваются у нас, к сожалению», — поделилась Каретникова.