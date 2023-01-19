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Аналитик УФСИН Москвы уволилась и уехала из России. Начальству не нравился ее телеграм-канал

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:55

Ведущий аналитик УФСИН по Москве Анна Каретникова уволилась и уехала во Францию после предупреждения начальства о том, что ее ждут «неприятные опросы и допросы». Об этом она рассказала РБК.

По словам Каретниковой, у руководства ФСИН к ней появились «большие претензии», а опросы и допросы собирались провести управление собственной безопасности и правоохранители. На следующий день ее вызвали в УСБ, а затем отстранили от работы, не пустив в СИЗО по указанию начальства. Тогда она решила уехать из страны, чтобы не дожидаться развязки, и отправила по почте заявление об увольнении, «чтобы не подставлять свое руководство».

По договоренностям ее должны были уволить 18 января, сказала она. Одной из претензий к Каретниковой стал ее телеграм-канал «Стенгазета СИЗО», в котором она рассказывала о визитах в московские изоляторы и тюрьмы.

«Политика ФСИН изменилась с тех пор, когда меня брали на работу, — это был 2016 год. Тогда ФСИН хотела становиться более открытой и прозрачной. Поэтому одной из претензий стало то, что я продолжала вести блог, в котором позволяла высказывать оценки разных наших следственных изоляторов, и второе — это привлечение благотворительности и попытка обеспечить следственно-арестованных тем, чем они по закону должны быть обеспечены, но не обеспечиваются у нас, к сожалению», — поделилась Каретникова.

Каретникова работала в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, а должность ведущего аналитика ФСИН Москвы заняла в 2016 году.

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