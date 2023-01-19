Премьер-министр Новой Зеландии ушла в отставку из‑за нехватки сил

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подала в отставку, сообщает Associated Press. Она занимала эту должность с 2017 года и на время ее работы выпали стрельба в мечетях, пандемия и протесты против коронавирусных ограничений.
Сдерживая слезы, Ардерн сказала журналистам, что 7 февраля она в последний раз выйдет на работу в должности премьер-министра страны, и за все годы на посту она «отдавала все, что могла». Перед ее заявлением в политических кругах уже ходили слухи, Ардерн может уйти в отставку до следующих выборов, но политик всегда утверждала, что планирует баллотироваться снова.
«Руководить страной — это самая почетная работа, которую только можно получить, но также и одна из самых сложных. Вы не можете и не должны выполнять эту работу, если у вас нет полного бака, плюс немного в запасе для тех незапланированных задач, которые неизбежно возникают», — заявила 42-летняя Ардерн.
«Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность за то, чтобы знать, когда вы подходите для руководства страной, а когда — нет. Я знаю, чего требует эта работа, и я знаю, что у меня больше нет достаточного количества топлива, чтобы выкладываться на полную», — считает новозеландский премьер-министр.
Ардерн отметила, что у нее нет никаких планов на ближайшее после отставки время. Она хочет проводить больше времени с четырехлетней дочерью Нив и женихом, 44-летним телеведущим Кларком Гейфордом.
Ардерн стала премьер-министром в относительно молодом возрасте — 37 лет. В следующем году она стала вторым мировым лидером в истории, родившим ребенка в этой должности.