Премьер-министр Новой Зеландии ушла в отставку из‑за нехватки сил

Сдерживая слезы, Ардерн сказала журналистам, что 7 февраля она в последний раз выйдет на работу в должности премьер-министра страны, и за все годы на посту она «отдавала все, что могла». Перед ее заявлением в политических кругах уже ходили слухи, Ардерн может уйти в отставку до следующих выборов, но политик всегда утверждала, что планирует баллотироваться снова.