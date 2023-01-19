Реклама
Новости

Минпромторг рекомендовал открыть киоски с продуктами у входов в ТЦ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:58

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным руководителям поспособствовать открытию киосков с продуктами и вещами у входов в торговые центры и магазины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили в аппарате зампреда правительства.

Издание пишет, что это создаст нужные условия и расширит сбыт продукции российских производителей и фермеров, как того требует прошлогоднее распоряжение правительства. У входов в ТЦ и гипермаркеты предлагается ставить павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки. Открывать их будут производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви.

Для реализации инициативы рекомендуется предоставлять торговые места без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

До 1 июля власти регионов должны передать в Минпромторг доклад с приложением фотографий нестационарных торговых объектов возле магазинов. При этом предложение изначально планировалось как рекомендательное.

расскажите друзьям
теги
Минпромторг
люди
Денис Мантуров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»