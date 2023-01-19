Минпромторг рекомендовал открыть киоски с продуктами у входов в ТЦ

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным руководителям поспособствовать открытию киосков с продуктами и вещами у входов в торговые центры и магазины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили в аппарате зампреда правительства.
Издание пишет, что это создаст нужные условия и расширит сбыт продукции российских производителей и фермеров, как того требует прошлогоднее распоряжение правительства. У входов в ТЦ и гипермаркеты предлагается ставить павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки. Открывать их будут производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви.
Для реализации инициативы рекомендуется предоставлять торговые места без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.
До 1 июля власти регионов должны передать в Минпромторг доклад с приложением фотографий нестационарных торговых объектов возле магазинов. При этом предложение изначально планировалось как рекомендательное.