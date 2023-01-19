Алеку Болдуину предъявят уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

Алеку Болдуину предъявят обвинение по уголовной статье о непредумышленном убийстве. Об этом заявил окружной прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис, пишет Vanity Fair. Аналогичное обвинение будет предъявлено Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемках «Ржавчины».
Реального срока избежит помощник режиссера картины Дейв Холлс, который, согласно отчетам шерифа, заявил съемочной команде, что это «холодное оружие». Он подписал сделку о признании вины и отделался условным сроком.
«Если бы хоть один из этих трех человек — Алек Болдуин, Ханна Гутьеррес Рид или Дэвид Холлс — выполнил свою работу, Галина Хатчинс была бы жива сегодня. Это так просто», — говорится в заявлении прокурора.
«Доказательства ясно показывают преступное пренебрежение безопасностью на съемочной площадке „Ржавчины“. В Нью-Мексико нет места для съемок, на которых несерьезно относятся к обязательствам нашего штата по безопасности в обращении с оружием», — сказано там.
Адвокат Болдуина Люк Никас заявил следующее: «Это решение искажает трагическую смерть Галины Хатчинс и представляет собой ужасную судебную ошибку. У мистера Болдуина не было причин полагать, что в пистолете или где‑то еще на съемочной площадке была боевая пуля. Он полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в ружье нет боевых патронов. Мы будем бороться с этими обвинениями и победим».
В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к уголовным преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, исполнитель главной роли в «Ржавчине» Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
После череды исков в октябре 2022-го семья Хатчинс заключила мировое соглашение с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions. По соглашению сторон исполнительным продюсером «Ржавчины» станет Мэттью Хатчинс, вдовец Галины.
Он заявил: «Я не заинтересован в <…> возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем». Съемки картины решили перенести из Нью-Мексико.