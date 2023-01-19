Алеку Болдуину предъявят уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

Адвокат Болдуина Люк Никас заявил следующее: «Это решение искажает трагическую смерть Галины Хатчинс и представляет собой ужасную судебную ошибку. У мистера Болдуина не было причин полагать, что в пистолете или где‑то еще на съемочной площадке была боевая пуля. Он полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в ружье нет боевых патронов. Мы будем бороться с этими обвинениями и победим».