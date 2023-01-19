J.Cole записал трек на бит своего фаната и разрешил его выложить

Bvtman опубликовал трек на своем ютьюб-канале и посвятил этому пост в соцсетях. «Если вы меня знаете, вы понимаете, что значит для меня этот пост и что значит для меня эта песня. Если вы меня знаете, вы понимаете, что это наконец-то мой покой, моя мечта. Я почти не верю, что это случилось по-настоящему», — написал он.