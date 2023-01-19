Реклама
Новости

J.Cole записал трек на бит своего фаната и разрешил его выложить

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

Продюсер Bvtman выпустил на своем ютьюб-канале трек «Procrastination (Broke)» в исполнении J.Cole. Рэпер рассказал, что релиз получился благодаря тому, что он загуглил «J. Cole type beat» и вдохновился первым попавшимся битом.

История создания трехминутного «Procrastination (Broke)» описана прямо на обложке. J.Cole в сообщении благодарит Bvtman «и каждого продюсера, готовящего и делящегося своей работой с миром». Рэпер объяснил, как он наткнулся на бит «в тот день, когда не мог найти особой мотивации».

Bvtman опубликовал трек на своем ютьюб-канале и посвятил этому пост в соцсетях. «Если вы меня знаете, вы понимаете, что значит для меня этот пост и что значит для меня эта песня. Если вы меня знаете, вы понимаете, что это наконец-то мой покой, моя мечта. Я почти не верю, что это случилось по-настоящему», — написал он.

«Procrastination (Broke)» знаменует собой первый сольный релиз J.Cole после сингла «Heaven’s EP» 2021 года. Последний альбом рэпера «The Off-Season» вышел в том же году и принес рэперу награду «Автор текста» на церемонии вручения наград BET Awards 2022.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»