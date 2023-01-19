J.Cole записал трек на бит своего фаната и разрешил его выложить

Продюсер Bvtman выпустил на своем ютьюб-канале трек «Procrastination (Broke)» в исполнении J.Cole. Рэпер рассказал, что релиз получился благодаря тому, что он загуглил «J. Cole type beat» и вдохновился первым попавшимся битом.
История создания трехминутного «Procrastination (Broke)» описана прямо на обложке. J.Cole в сообщении благодарит Bvtman «и каждого продюсера, готовящего и делящегося своей работой с миром». Рэпер объяснил, как он наткнулся на бит «в тот день, когда не мог найти особой мотивации».
Bvtman опубликовал трек на своем ютьюб-канале и посвятил этому пост в соцсетях. «Если вы меня знаете, вы понимаете, что значит для меня этот пост и что значит для меня эта песня. Если вы меня знаете, вы понимаете, что это наконец-то мой покой, моя мечта. Я почти не верю, что это случилось по-настоящему», — написал он.
«Procrastination (Broke)» знаменует собой первый сольный релиз J.Cole после сингла «Heaven’s EP» 2021 года. Последний альбом рэпера «The Off-Season» вышел в том же году и принес рэперу награду «Автор текста» на церемонии вручения наград BET Awards 2022.