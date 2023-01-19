В октябре стало известно, что Стоун появится в новом фильме греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, известного по картинам «Лобстер» и «Фаворитка». Вместе с ней в каст войдут Уиллем Дефо, Маргарет Куолли и Джесси Племонс.