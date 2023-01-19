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Эмма Стоун снимется в новой картине Эдгара Райта — экранизации бестселлера «Цепь»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:10

Эмма Стоун снимется в новом фильме Эдгара Райта «Цепь», сообщает The Direct.

Стоун достанется роль женщины по имени Рейчел, у которой похищают двенадцатилетнюю дочь. Чтобы освободить ее, героине придется украсть чужого ребенка и тем самым продолжить цепочку похищений.

Картина Райта — экранизация одноименного бестселлера Эдриана Маккинти. Права на адаптацию книги принадлежат студии Universal.

Сценарий для фильма напишет Джейн Голдман, которая работала над фильмами «Kingsman: Золотое кольцо» и «Люди Икс: Первый класс». Когда выйдет картина, пока не сообщается.

Среди предыдущих работ режиссера Эдгара Райта — «Скотт Пилигрим против всех», «Малыш на драйве» и «Зомби по имени Шон».

В октябре стало известно, что Стоун появится в новом фильме греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, известного по картинам «Лобстер» и «Фаворитка». Вместе с ней в каст войдут Уиллем Дефо, Маргарет Куолли и Джесси Племонс.

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