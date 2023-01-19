Стоун достанется роль женщины по имени Рейчел, у которой похищают двенадцатилетнюю дочь. Чтобы освободить ее, героине придется украсть чужого ребенка и тем самым продолжить цепочку похищений.
Картина Райта — экранизация одноименного бестселлера Эдриана Маккинти. Права на адаптацию книги принадлежат студии Universal.
Сценарий для фильма напишет Джейн Голдман, которая работала над фильмами «Kingsman: Золотое кольцо» и «Люди Икс: Первый класс». Когда выйдет картина, пока не сообщается.
Среди предыдущих работ режиссера Эдгара Райта — «Скотт Пилигрим против всех», «Малыш на драйве» и «Зомби по имени Шон».
В октябре стало известно, что Стоун появится в новом фильме греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, известного по картинам «Лобстер» и «Фаворитка». Вместе с ней в каст войдут Уиллем Дефо, Маргарет Куолли и Джесси Племонс.