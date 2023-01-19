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Вышел трейлер комедии «Hello Tomorrow!» с Билли Крудапом

Виктория Шанина
Сегодня в 18:15

Стриминговая платформа Apple TV+ выпустила первый трейлер комедийной драмы «Hello Tomorrow!». Посмотреть его можно на ютьюб-канале Apple TV.

Ролик знакомит нас с миром картины — ретрофутуристичным, полным ярких красок и резко сменяющихся эмоций. Машины парят над дорогами, как скейтборд из «Назад в будущее», собак выгуливают маленькие летающие тарелки, а ребенок отправляется в школу на реактивном ранце.

Главный герой — харизматичный продавец Джек Биллингс (Билли Крудап), который возглавляет отдел продаж. Он уверен, что сможет привнести еще больше красок в жизнь клиентов, торгуя таймшерами на Луне. Однако его мечта столкнется с некоторыми трудностями, и его энтузиазм начнет спадать.

«Что, если до жизни, о которой вы всегда мечтали, осталось совсем немного? Привет, Завтра!» — гласит описание под видео.

Помимо Крудапа в картине снялись Ханифа Вуд, Николас Подани, Элисон Пилл и другие. Премьера «Hello Tomorrow!» состоится 17 февраля на Apple TV+ .

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Билли КрудапЭлисон Пилл
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