Вышел трейлер комедии «Hello Tomorrow!» с Билли Крудапом

Главный герой — харизматичный продавец Джек Биллингс (Билли Крудап), который возглавляет отдел продаж. Он уверен, что сможет привнести еще больше красок в жизнь клиентов, торгуя таймшерами на Луне. Однако его мечта столкнется с некоторыми трудностями, и его энтузиазм начнет спадать.