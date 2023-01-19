РКН назвал критерии ЛГБТ-пропаганды. Под них попадают «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем»

Роскомнадзор подготовил критерии для определения так называемой ЛГБТ-пропаганды в сети, обратили внимание «Ведомости». Документ с ними выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов еще в конце декабря.
Представитель Минцифры заявил изданию, что сейчас идет активная работа над подзаконными актами, которые будут определять, какую именно относить информацию к пропаганде ЛГБТ и смены пола.
В проекте документа с критериями РКН говорится, что сайт должен быть заблокирован, если информация на нем соответствует одному из критериев:
- направлена на убеждение адресата о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
- направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информация, направленная на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
- направлена на формирование «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок»;
- оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
- способна вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям или изменить негативное отношение на положительное;
- обосновывает допустимость нетрадиционных сексуальных отношений;
- направлена на формирование положительного отношения «к смене биологического пола человека»;
- одобряет людей, «отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками».
В проекте указано, что в силу приказ вступит 1 сентября 2023 года и будет действовать 6 лет. Но для начала нужно еще принять документ.
«Ведомости» узнали, что Роскомнадзор уже в конце декабря разослал российским стримингам перечень фильмов и сериалов, в которых усмотрел пропаганду ЛГБТ. Среди них есть «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем». Сейчас эти картины уже недоступны на легальных сервисах.