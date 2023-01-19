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РКН назвал критерии ЛГБТ-пропаганды. Под них попадают «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

Роскомнадзор подготовил критерии для определения так называемой ЛГБТ-пропаганды в сети, обратили внимание «Ведомости». Документ с ними выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов еще в конце декабря.

Представитель Минцифры заявил изданию, что сейчас идет активная работа над подзаконными актами, которые будут определять, какую именно относить информацию к пропаганде ЛГБТ и смены пола.

В проекте документа с критериями РКН говорится, что сайт должен быть заблокирован, если информация на нем соответствует одному из критериев:

  • направлена на убеждение адресата о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
  • направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информация, направленная на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
  • направлена на формирование «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок»;
  • оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
  • способна вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям или изменить негативное отношение на положительное;
  • обосновывает допустимость нетрадиционных сексуальных отношений;
  • направлена на формирование положительного отношения «к смене биологического пола человека»;
  • одобряет людей, «отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками».

В проекте указано, что в силу приказ вступит 1 сентября 2023 года и будет действовать 6 лет. Но для начала нужно еще принять документ.

«Ведомости» узнали, что Роскомнадзор уже в конце декабря разослал российским стримингам перечень фильмов и сериалов, в которых усмотрел пропаганду ЛГБТ. Среди них есть «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем». Сейчас эти картины уже недоступны на легальных сервисах.

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