РКН назвал критерии ЛГБТ-пропаганды. Под них попадают «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем»

«Ведомости» узнали, что Роскомнадзор уже в конце декабря разослал российским стримингам перечень фильмов и сериалов, в которых усмотрел пропаганду ЛГБТ. Среди них есть «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем». Сейчас эти картины уже недоступны на легальных сервисах.