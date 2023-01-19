В Швеции двух братьев признали виновными в шпионаже в пользу России

Стокгольмский окружной суд признал виновными братьев Пайама и Пеймана Киа в шпионаже в пользу России при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает Би-би-си.
42-летний Пейман Киа, который работал в шведских спецслужбах, приговорен к пожизненному заключению. 35-летнему Пайаму Киа назначили 9 лет и 10 месяцев тюрьмы.
Обоим братьям предъявили обвинения по статье о шпионаже с отягчающими обстоятельствами. Пейман также стал обвиняемым по статье о грубом нарушении правил доступа к секретной информации.
По версии следствия, старший брат добывал секретную информацию для россиян, когда был сотрудником шведских спецслужб и служил в армии. В момент ареста он работал начальником службы безопасности в Продовольственном бюро Швеции.
Младший брат, Пайам, поддерживал связь с ГРУ, передавал секретную информацию, получал золото и деньги, считает следствие. При аресте он разломал и выбросил жесткий диск — он позже был найден.
В заключении суда говорится, что на протяжении 10 лет подсудимые «оказывали помощь России и ГРУ», предоставляя Москве информацию, «которая могла поставить под угрозу безопасность Швеции». Свою вину братья не признают, Пейман намерен обжаловать вердикт.
Братьев Киа арестовали осенью 2021 года, судебный процесс продлился больше года. Слушания частично проходили в закрытом режиме, а итоговое решение перед публикацией прошло редактуру, так как данные из него могли содержать гостайну.